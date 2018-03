Alle Schlagzeilen

Preisanstieg in Thüringen verlangsamt sich

Erfurt (dpa/th) - Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Februar in Thüringen verlangsamt. Nach einer Inflationsrate von 1,5 Prozent im Januar betrug sie im Februar nur noch 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. Sparen konnten die Verbraucher vor allem beim Kauf von Gemüse, das zum Teil um fast 50 Prozent billiger war als im Jahr zuvor. Leichte Preisrückgänge verzeichneten die Statistiker auch bei Strom und Gas.

Teurer wurde es dagegen, sein Auto zur Wartung oder Reparatur in die Werkstatt zu bringen: 5,2 Prozent mussten dafür mehr bezahlt werden. Auch der Besuch von Gaststätten wurde teurer, hier stand ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche. Für Schuhe und Bekleidung mussten die Verbraucher ebenfalls tiefer in die Tasche greifen (+ 4,2 Prozent).

Mit dem Beginn der Winterferien erhöhten sich die Preise für Pauschalreisen um 10,3 Prozent und die für Hotelübernachtungen um 3 Prozent, während die Ferienwohnungen um 0,9 Prozent günstiger als im Januar angeboten wurden.

In den Regalen eines Supermarkts liegen Obst und Gemüse. Foto: Jens Büttner/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH