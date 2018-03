Alle Schlagzeilen

Thüringer HC scheidet aus Champions League aus

Nordhausen (dpa) - Mit einer Niederlage haben sich die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC am Sonntag von ihrem Heimpublikum in Nordhausen aus der Champions League verabschiedet. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde unterlag das Team von Trainer Herbert Müller gegen Buducnost Podgorica knapp mit 24:25 (11:12). Beste Werferin war Anika Niederwieser (7).

Für die Thüringerinnen war durchaus mehr drin. Jedoch vergab das Team zu viele Chancen. Zudem tat es sich gegen die kompakte, aggressive Abwehr der Gäste schwer. Der THC konnte zwar immer wieder aufschließen, der Führungstreffer blieb ihnen verwehrt.

Selbst als Podgorica nach der pause auf vier Treffer zum 19:15 enteilt war, kämpfte sich der THC nochmals heran. In dieser Phase wusste Torfrau Dinah Eckerle mit zwei gehaltenen Strafwürfen zu überzeugen. Im Gegenzug fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss, um für eine Überraschung zu sorgen. Angesichts der Niederlage verpasste der THC den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.

Herbert Müller gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH