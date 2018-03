Alle Schlagzeilen

49-Jähriger schlägt Auto- und Fensterscheiben ein

Nordhausen (dpa/th) - Mit einer Eisenstange hat ein 49-Jähriger in Nordhausen die Scheiben mehrerer Autos und einer Wohnung eingeschlagen. Anwohner alarmierten am Sonntagmorgen die Polizei, als der Mann sich an vier Fahrzeugen, Fenstern einer Wohnung und einer Briefkastenanlage austobte, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden werde auf rund 15 000 Euro geschätzt. Beamte überwältigten den Mann. Er kam in ein Krankenhaus. Vermutlich habe er unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es.

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH