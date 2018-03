Alle Schlagzeilen

Zugverkehr rollt wieder am Magdeburger Hauptbahnhof

Magdeburg (dpa) - Der Magdeburger Hauptbahnhof ist wieder am Netz. Nach einer 37-stündigen Sperrung fuhren die Züge am Sonntagnachmittag wieder wie geplant den Knoten an, wie eine Bahnsprecherin in Magdeburg sagte. «Wir sind froh, dass wir es bis zur Hauptreisezeit geschafft haben», sagte sie, während die ersten Züge einrollten. Es hätten zum Start kurz vor 13.00 Uhr schon viele Reisende am Bahnhof gestanden. Der Hauptbahnhof ist, ähnlich wie der Knoten Halle, seit Jahren eine Großbaustelle.

In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt läuft seit Herbst 2015 eine umfassende Sanierung auf dem gesamten Gelände. Während der Sperrung bereitete die Deutsche Bahn den Wechsel auf den letzten großen Bauabschnitt vor. Drei frisch sanierte Gleise wurden wieder in Betrieb genommen, fünf gingen für eine Runderneuerung vom Netz. Die begonnene Bauphase soll im März 2019 abgeschlossen sein.

Der für den Nahverkehr zuständige Nahverkehrsservice in Sachsen-Anhalt, kurz Nasa, wies darauf hin, dass durch die abgekoppelten Gleise zu wenige freie Bahnsteige zur Verfügung stehen. Reisende und Pendler müssen sich daher auf zahlreichen Linien auf neue Abfahrtszeiten, geänderte Halte, Umwege oder längere Fahrtwege einstellen. So halten mehrere Fernzüge bis auf Weiteres in Magdeburg-Buckau statt am Hauptbahnhof.

Auf der Strecke Magdeburg-Dessau-Leipzig halten sogar die meisten Züge bis auf Weiteres in Biederitz statt am Hauptbahnhof. Der Regionalexpress RE1 werde entsprechend in Biederitz und Buckau halten, um die Reisenden zum Hauptbahnhof zu bringen, hieß es. Auch für andere Linien von Magdeburg, etwa nach Erfurt, Wolfsburg oder Oschersleben gibt es zum Teil neue Abfahrtszeiten und Haltepunkte.

"Magdeburg Hbf" ist auf einem Schild zu lesen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH