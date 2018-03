Alle Schlagzeilen

Hoher Schaden nach Brand bei Plexi- und Acrylglashersteller

Wutha-Farnroda (dpa/th) - Der Auslöser für einen Großbrand auf dem Gelände eines Plexiglasherstellers im Wartburgkreis ist noch unklar. Der Bürgermeister der Gemeinde, Torsten Gieß (parteilos), schätzt den Schaden auf deutlich mehr als 100 000 Euro, wie er am Montag auf Anfrage sagte. Am Sonntagmorgen war auf dem Firmengeländen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten den ganzen Tag über an. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.

Die Helfer konnten einen Hund aus dem Wohnhaus retten. Das Eigentümerehepaar war verreist. Das Wohnhaus des Paares auf dem Gelände wurde ebenfalls zerstört. Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Brandes dauern an.

Quelle: dpa-infocom GmbH