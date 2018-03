Alle Schlagzeilen

Feuerwehrmann bei Brand im Gewerbegebiet leicht verletzt

Wutha-Farnroda (dpa/th) - Bei Löscharbeiten auf dem Gelände eines Unternehmens im Wartburgkreis ist ein Feuerwehrmann am Sonntag leicht verletzt worden. Noch am Mittag waren die Brandbekämpfer in dem Gewerbegebiet in Wutha-Farnroda im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand auf benachbarte Gebäude ausweitete. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Auch zur Höhe des Sachschadens wurden noch keine Angaben gemacht.

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH