Tiefensee: «Legislaturperiode könnte kurz ausfallen»

Erfurt (dpa/th) - Thüringens designierter SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat sich nach dem Ja seiner Genossen zur Neuauflage der großen Koalition mit der Union zufrieden geäußert. «Ich bin erleichtert, dass mit so einer deutlichen Mehrheit jetzt die Übergangszeit beendet ist», sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig betonte er: «Ich will nicht drohen, aber zumindest darauf hinweisen, dass die Chance besteht, dass es eine kurze Legislaturperiode wird.»

Sollten für die SPD wesentliche Punkte des Koalitionsvertrages wie zur Arbeit und Rente nicht erfüllt werden, müsste schon nach der Hälfte der Zeit die Koalition überdacht werden. Vor allem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei in der Pflicht, die Punkte umzusetzen.

Speziell für Tiefensee, der am 11. März Heike Taubert an der Thüringer SPD-Spitze ablösen soll, kann die GroKo-Entscheidung zur Herausforderung werden: Der Thüringer Landesverband war der erste in der SPD, der sich per Parteitagsbeschluss gegen eine große Koalition mit der Union ausgesprochen hatte. Die bundesweite SPD-Basis stimmte nun beim Mitgliederentscheid mit einer Mehrheit von rund 66 Prozent für den mit der CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag.

Thüringens designierter SPD-Landeschef, Wolfgang Tiefensee. Foto: Martin Schutt/Archiv

