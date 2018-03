Alle Schlagzeilen

Carius zum SPD-Mitgliederentscheid: «Groko Mittel zum Zweck»

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landtagspräsident Christian Carius (CDU) hat das Ja der SPD-Mitglieder zur Neuauflage der großen Koalition mit der Union auf Bundesebene begrüßt. «Einer Abwehrhaltung wurde die Absage erteilt», teilte Carius am Sonntag mit. Die Sozialdemokratie stelle sich in schwierigen Zeiten ihrer staatspolitischen Verantwortung als Volkspartei. Das verdiene großen Respekt. «Klar ist aber auch: Die Große Koalition ist nicht das Ziel an sich, sondern Mittel zum Zweck, um Deutschland in herausfordernden Zeiten gut zu regieren», betonte Carius.

Die SPD-Basis stimmte beim Mitgliederentscheid mit einer Mehrheit von rund 66 Prozent für den mit der CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag, wie am Sonntagvormittag bekannt wurde.

Christian Carius, Landtagspräsident von Thüringen. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH