Fast vergessene Früchtchen: Sonderschau im Gartenbaumuseum

Erfurt (dpa/th) - Mittlerweile kaum noch bekannte Obst- und Gemüsesorten stellt das Deutsche Gartenbaumuseum in Erfurt von Sonntag an mit einer Sonderausstellung zurück in den Blickpunkt. Die Schau mit dem Titel «Geschmack der Regionen - Obst und Gemüse neu entdeckt!» solle die «unerhörte Vielfalt» der in Deutschland anbaubaren Früchte zeigen, heißt es im Museum. Denn die Vielfalt sei deutlich größer, als es das Supermarktangebot annehmen lasse.

Die bis Ende Oktober dauernde Ausstellung solle deshalb dazu beitragen, Nachfrage und Anbau der vernachlässigter Arten und Sorten zu fördern. In der Schau werden auch gleich Tipps für den Anbau, Informationen zu Saatgutquellen und Rezeptvorschläge gegeben. Nach Erfurt soll die Ausstellung auch in anderen Regionen Deutschlands zu sehen sein.

In Thüringen und in anderen Bundesländern bemühen sich bereits einige Vereine um den Erhalt alter Obst- und Gemüsesorten: In der Gemeinde Drei Gleichen nahe Erfurt befindet sich etwa der Thüringer Obstraritätenpfad entlang des Jakobswegs. Dort sollen nach und nach 1000 alte, seltene oder vom Aussterben bedrohte Sorten gepflanzt werden.

Das Deutsche Gartenbaumuseum. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH