Ehemaliger DDR-Fußball-Nationalspieler Strempel gestorben

Jena (dpa) - Der ehemalige DDR-Fußball-Nationalspieler Michael Strempel ist tot. Sein ehemaliger Verein FC Carl Zeiss Jena bestätigte am Samstag, dass der 73-Jährige frühere Verteidiger am 1. März gestorben ist. Strempel absolvierte zwischen Mai 1970 und Oktober 1971 15 Begegnungen für die DDR-Auswahl und erzielte dabei ein Tor. Zudem kam er dreimal in der Olympia-Auswahl zum Einsatz. Mit dem FC Carl Zeiss Jena holte er zwei DDR-Meister-Titel und gewann 1972 den FDGB-Pokal.

Quelle: dpa-infocom GmbH