Alter Schlachthof in Erfurt brennt: 40 000 Euro Schaden

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Dachstuhlbrand auf dem Gelände des alten Schlachthofs in Erfurt ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 40 000 Euro entstanden. Das Feuer in dem leerstehenden Gebäude brach nach Polizeiangaben am Samstagvormittag aus bisher unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Bei dem alten Schlachthofgelände handelt es sich um eine Industriebrache. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH