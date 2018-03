Alle Schlagzeilen

Ohne Handschuhe in die nächste Woche: Plusgrade erwartet

Erfurt (dpa/th) - Nach dem Dauerfrost der vergangenen Tage haben Meteorologen Hoffnung auf höhere Temperaturen in Thüringen geschürt. Bei wolkigem Himmel sollen die Temperaturen am Sonntag über null bis auf örtlich sechs Grad klettern, hieß es beim Deutschen Wetterdienst am Samstag. Allerdings sei in der Nacht zum Sonntag bei zwischen minus vier und minus neun Grad noch einmal mit leichtem Frost zu rechnen. Autofahrer sollten also auf möglicherweise glatte Straßen eingestellt sein. Noch am Samstagmorgen hatte es etwa in Erfurt und andernorts im Freistaat geschneit. Bis zum Nachmittag waren im Lagezentrum der Landespolizei laut einer Sprecherin allerdings keine Meldungen über glättebedingte Unfälle eingegangen.

