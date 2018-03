Alle Schlagzeilen

Mann schlägt mit Eisenstange in Arztpraxis um sich

Erfurt (dpa/th) - Ein aggressiver Patient hat in einer Zahnarztpraxis in Erfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann schlug am Freitag mit einer Eisenstange um sich und wollte wegen starker Schmerzen behandelt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Hinzugerufene Beamte nahmen den Mann fest. Dabei wehrte er sich so heftig, dass eine Polizistin am Handgelenk verletzt wurde. Da der Täter offenbar unter Wahnvorstellungen litt, wurde er den Angaben zufolge in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Quelle: dpa-infocom GmbH