Wasserrohrbruch vereist Straße in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Ein Rohrbruch hat am Samstagmorgen in Erfurt eine Straße mit Wasser überschwemmt und vereist. Wegen des frostigen Wetters sei eine Eisschicht entstanden, teilte die Polizei mit. Stadtwerke, Winterdienst und Beamte griffen den Angaben zufolge schnell ein. So habe eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer verhindert werden können, hieß es.

Quelle: dpa-infocom GmbH