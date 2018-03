Alle Schlagzeilen

Wie sauber sind die Hände? Selbstchecks auf Gesundheitsmesse

Erfurt (dpa/th) - Trotz Schnee und Glätte auf manchen Straßen hat es am Samstag viele Besucher zur Gesundheitsmesse nach Erfurt gezogen. «Für die Gesundheitsmesse sind die Besucher immer früher da, da ist schon jetzt viel los», sagte eine Sprecherin des Veranstalters RAM Regio Ausstellungs GmbH am Samstagvormittag. Die Messe ist Teil der Verbrauchermesse Thüringen-Ausstellung und endet am Sonntag.

Besonders beliebt seien bei der mittlerweile elften Thüringer Gesundheitsmesse wieder die Gesundheitstests, bei denen Besucher nicht nur ihren Blutdruck messen können. Ein Test gebe etwa mithilfe einer speziellen UV-Lampe Auskunft darüber, wie gut man seine Hände wäscht, sagte Sprecherin Julia Reinard. Besucher können außerdem zum Beispiel ihren Augeninnendruck messen lassen.

Studenten arbeiten in einem Übungssaal an der Abformung eines Kiefers. Foto: W.Grubitzsch/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH