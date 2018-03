Alle Schlagzeilen

Thüringer Polizist in Thor-Steinar-Bekleidung bei Lehrgang

Erfurt (dpa/th) - Im Rahmen interner Ermittlungen gegen einen Thüringer Polizisten hat sich herausgestellt, dass dieser bei einem Lehrgang Kleidung der bei Rechtsextremen beliebten Marke Thor Steinar getragen hat. Daraufhin seien die Ermittlungen in diese Richtung ausgeweitet worden, sagte der Sprecher des Thüringer Innenministeriums, Oliver Löhr, am Freitag auf Anfrage. Es werde geprüft, ob er gegen die politische Neutralitätspflicht beim Tragen von Zivilkleidung im Dienst verstoßen habe. Zu den ursprünglichen Ermittlungen wollte Löhr aus Gründen des Personen- und Datenschutzes keine weiteren Angaben machen. Zunächst hatte der MDR Thüringen von dem Fall berichtet.

Der Polizist hatte dem Sender zufolge im vergangenen Jahr an einem Lehrgang des Kriseninterventionsteams der Landespolizei teilgenommen. Dabei soll er ein Shirt mit der Aufschrift «Save the White Continent» getragen haben, das zum Sortiment von Thor Steinar gehört. Auf dem Shirt selber sei der Schriftzug Thor Steinar deutlich zu erkennen, hieß es. Belegt wird das durch ein Foto in der Zeitschrift «Polizei in Thüringen», die vom Innenministerium herausgegeben wird und in der über die Veranstaltung berichtet wurde.

Der Beamte ist laut MDR im AfD-Kreisverband Kyffhäuser-Sömmerda-Weimarer Land engagiert. Auf dem letzten AfD-Bundesparteitag habe er als Thüringer Delegierter auch ein Thor-Steinar-T-Shirt getragen, hieß es in dem Bericht.

Quelle: dpa-infocom GmbH