Autofahrer bei Kontrolle: «Bin voll bis unters Dach»

Walldorf/Suhl (dpa/th) - Er sei «voll bis unters Dach» hat ein berauschter Autofahrer ohne Führerschein in Walldorf bei einer Polizeikontrolle gestanden. Welche Drogen der 31-Jährige zu sich genommen hatte, sei zunächst nicht festzustellen gewesen, teilte die Polizei in Suhl am Dienstag mit. Nach Behördenangaben erklärte der Mann auf Nachfrage, es sei schwierig etwas zu finden, unter dessen Einfluss er nicht stehe.

Die Beamten konnten sich demnach bei der Kontrolle am Montagabend so den freiwilligen Vortest sparen und fuhren den Mann umgehend zur Blutabnahme ist Krankenhaus. Das Ergebnis der Untersuchung soll in einigen Tagen vorliegen. Bei der Durchsuchung des Autos wurde zudem eine rauschgiftähnliche Substanz gefunden. Um was es sich dabei handelt, wird noch ermittelt.

Quelle: dpa-infocom GmbH