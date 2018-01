Alle Schlagzeilen

Familienfeier zu Silvester eskaliert: mehrere Verletzte

Pößneck (dpa/th) - Eine zerschlagene Deckenlampe, eine kaputte Glastür und mehrere Verletzte: Damit endete bereits vor dem Jahreswechsel eine Familienfeier in Pößneck. Ein Mann wurde zudem in Gewahrsam genommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten hatten die Streithähne ihre Auseinandersetzung vor dem Wohnhaus fortgesetzt. Zuvor war die Familie in der Wohnung aus bislang nicht bekannten Gründen aneinandergeraten. Dabei gingen die Deckenlampe und die Glastür zu Bruch. Ein Mann musste mit Schnittverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Weitere Menschen wurden durch Glassplitter und bei dem Streit leicht verletzt.

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH