Streit um Parkplatz eskaliert

Bad Blankenburg (dpa/th) - In Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Streit um einen Parkplatz eskaliert. Dabei seien mindestens zwei Menschen verletzt worden, teilte die Polizei in Saalfeld am Dienstagmorgen mit. Ein 35 Jahre alter Anwohner hatte sich am Montagabend lautstark über die Parkweise einer 51 Jahre alten Autofahrerin beschwert. Als ihre beiden Söhne zu Hilfe kamen, hätten sich die Beteiligten gegenseitig beschimpft. Danach sei es zu einer Prügelei gekommen. Die Polizei erstellte mehrere Anzeigen wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Beleidigung. Wie viele Menschen bei der Prügelei genau verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Quelle: dpa-infocom GmbH