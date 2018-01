Alle Schlagzeilen

Junkermann: Auch Frauen müssen Frauen etwas zutrauen

Magdeburg (dpa) - Die scheidende Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann, vermisst bei Männern wie auch bei Frauen Vertrauen in weibliche Führungskräfte. «Es braucht Ermutigung an die Gremien, Frauen das zuzumuten und zuzutrauen, und auch den Frauen, die wählen, zu sagen: traut euren Geschlechtsgenossinnen auch etwas zu. Denn die Stereotypen sind auch bei Frauen im Kopf, wie Leitung zu sein hat», sagte Junkermann der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. Junkermann ist aktuell eine von deutschlandweit zwei Bischöfinnen an der Spitze von evangelischen Landeskirchen. Ihre Amtszeit endet 2019.

«Die Männer haben eine Jahrtausende alte Kultur von Leitung im Rücken und gehen deshalb auch selbstverständlicher mit Leitungsfragen um und sie prägen auch das Bild von Leitung und sind da selbstverständlich akzeptiert.» Aber: «Für Frauen gibt es Reibungen zwischen den Vorstellungen, wie Leitung zu sein hat, und wie Frau zu sein hat. Und diese Reibungen machen es für Frauen auch schwerer.»

Mangelnden Führungswillen bei Frauen sieht Junkermann nicht: Dass sich nicht genug Frauen für kirchliche Führungspositionen zur Wahl stellen, findet Junkermann ebenfalls nicht. «Bei mehreren Bischofswahlen haben in den letzten Jahren auch Frauen kandidiert. Es liegt also nicht daran, dass es zu wenig Frauen gibt oder keine, die sich zur Verfügung stellen. Aber sie sind nicht gewählt worden.» Das sei immer eine Einzelfallentscheidung und nicht unbedingt vom Geschlecht der Kandidaten abhängig. «Natürlich spielen dann immer der persönliche Eindruck und die Tagesform eine Rolle.»

«Ich denke, dass man es mit bedenkt und dass in den Gremien ein Bewusstsein dafür da ist, weil man ja offenbar nach Frauen sucht und Frauen angesprochen hat. Letztendlich sitzen aber die klassischen Rollenstereotypen so tief, dass sie offenbar stärker sind», sagte Junkermann.

Junkermann, die seit 2009 der EKM vorsteht, hat nach eigenem Bekunden gute Erfahrungen als Frau im Bischofsamt gemacht. «Mir ist viel Offenheit vor allem von Frauen entgegen gebracht worden. Sie fühlen sich deutlicher vertreten und können sich besser identifizieren.»

Die Theologin sieht nicht nur im kirchlichen Bereich einen größeren Frauenanteil für notwendig an, sondern auch in der Politik. «Wenn ich auf die Zusammensetzung des Bundestages schaue oder auf unsere Synode, müssen wir schauen, dass Frauen gleichermaßen zur Wahl stehen. Es ist wichtig, dass die Erfahrung und Perspektive von Frauen jeweils mit einfließen. Dem Gesamten fehlt ja Wesentliches, wenn Frauen fehlen. Auch für den Bundestag halte ich es für einen großen Verlust, dass da jetzt so wenig Frauen sind.»

Landesbischöfin Ilse Junkermann. Foto: Peter Endig/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH