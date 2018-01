Alle Schlagzeilen

Wahlen soll Thema der Karikaturen-Triennale in Greiz werden

Greiz (dpa/th) - Hochaktuell und politisch: Mit diesem Anspruch will sich die 9. Karikaturen-Triennale im Sommer im ostthüringischen Greiz den Besuchern präsentieren. «Thema werden die Wahlen in Europa rund um Deutschland sein - mit einem kleinen Ruck in eine andere Richtung», sagte die Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung, Eva-Maria von Máriássy. «Trump können wir nicht vollständig ignorieren, was vielleicht die beste Methode wäre.»

Vier Monate - vom 2. Juni bis zum 7. Oktober - soll die 9. Triennale der Karikaturen im Sommerpalais aktuelle Arbeiten von deutschen oder deutschsprachigen Künstlern zeigen. Das Satiricum wurde 1975 als nationale Karikaturen-Sammlung der DDR in Greiz gegründet, nach 1990 entstand dort eine der wichtigsten Sammlungen in Deutschland.

Ausstellung im Sommerpalais in Greiz. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH