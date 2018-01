Alle Schlagzeilen

Schwerverletzter bei Auseinandersetzung in Arnstadt

Arnstadt (dpa/th) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen Ausländern und Deutschen ist in Arnstadt (Ilm-Kreis) ein Beteiligter schwer verletzt worden. Der Mann hatte zu Silvester aus einer Gruppe Ausländer heraus mehrere Deutsche mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei verletzte er sich selbst so schwer, dass er notoperiert werden musste. Zwei der attackierten Deutschen erlitten leichtere Schnittverletzungen sowie Prellungen. Einen politischen Hintergrund der Auseinandersetzung schloss die Polizei zunächst aus. Sie sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH