Tauwetter beeinträchtigt Wintersport im Thüringer Wald

Oberhof (dpa/th) - Das anhaltende Tauwetter beeinträchtigt zunehmend den Wintersport im Thüringer Wald. Zwar lägen noch bis zu 60 Zentimeter Schnee und es seien noch bis zu 260 Kilometer Loipen und Skiwanderwege befahrbar, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Montag in Suhl mit. Wintersport sei jedoch nur noch in den Kammlagen des Mittelgebirges möglich.

In Oberhof liegen den Angaben zufolge nur noch etwas mehr als 20 Zentimeter Schnee. Die Loipen und Skiwanderwege seien nur noch eingeschränkt nutzbar, stellenweise hätten sich schon Wasserlöcher gebildet. In Schmiedefeld am Rennsteig solle am Mittwoch eine Fackelwanderung beginnen, allerdings müsse wegen des Tauwetters mit Einschränkungen auf den Loipen gerechnet werden.

Quelle: dpa-infocom GmbH