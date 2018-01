Alle Schlagzeilen

Sechs Menschen bei Brand in Geraer Wohnhaus verletzt

Gera (dpa/th) - Beim Feuer im Treppenhaus eines Wohnhauses in Gera sind am Montag sechs Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da der Fluchtweg der insgesamt 26 Hausbewohner durch das Feuer blockiert war, mussten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge 22 Menschen retten. Vier Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Der Einsatz gestaltete sich laut Feuerwehr schwierig, weil die eingesetzten Fahrzeuge nur schlecht an die Fenster des Hauses kamen, weil zunächst Oberleitungen der Straßenbahn im Weg waren, deren Strom zunächst abgeschaltet werden musste. Als Ursache für das Feuer konnte den Angaben zufolge Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Ein Feuerwehrfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH