Neujahrsbabys: Liam hatte es in Erfurt eilig

Erfurt (dpa/th) - Der Anwärter für den Titel «Thüringens erstes Neujahrsbaby» steht fest: Liam Kirsch wurde am Montag um 0.09 Uhr geboren, wie das Helios Klinikum in Erfurt mitteilte. Für die Eltern Sandy (31) und Michael Kirsch (40) aus Schwansee (Landkreis Sömmerda) ist es das erste Kind. «Wir hatten eigentlich geplant, Silvester zuhause mit Freunden zu feiern», berichtete die junge Mutter. Liam sollte eigentlich erst eine Woche später zur Welt kommen. «Er wollte eben der Erste sein», strahlte Sandy Kirsch den Angaben des Klinikum zufolge.

Etwas mehr Zeit ließ sich der kleine Ryan im katholischen Krankenhaus «St. Johann Nepomuk» in Erfurt. Er erblickte um 3.30 Uhr das Licht der Welt und brachte 4040 Gramm auf die Waage und 55 Zentimeter Länge mit. Auch in Gera dauerte es länger, bis die ersten neuen Erdenbürger begrüßt werden konnten: Im Wald-Klinikum kam Arik um 7.33 Uhr an, um 11.17 Uhr folgte ihm Leopold. Das Jahr 2017 auf der Geburtsstation hatten in Gera zwei Mädchen abgeschlossen.

Neujahrsbaby Liam Kirsch in Erfurt (Thüringen). Foto: Christian Fischer/Archiv

