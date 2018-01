Alle Schlagzeilen

Zum Teil hoher Sachschaden bei Bränden durch Feuerwerk

Erfurt (dpa/th) - Bei mindestens 70 Bränden sind in der Silvesternacht in Thüringen zum Teil erhebliche Schäden entstanden. Sie wurden meist durch Böller oder Raketen ausgelöst. So schätzte die Polizei den Schaden bei einem Wohnhausbrand in Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) auf rund 50 000 Euro, wie am Montag in Erfurt mitgeteilt wurde. Zunächst war ein leer stehendes Haus in Flammen aufgegangen. Das Feuer drohte auf das Nachbargebäude überzugreifen. Zwei ältere Damen und ein älterer Herr wurden laut Polizei vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Auf etwa 20 000 Euro wurde der Schaden geschätzt, der beim Brand eines Daches im Römhilder Stadtteil Bedheim (Landkreis Hildburghausen) entstand. Dort hatte das Feuer von einer Papiertonne auf das Dach und den Vorbau eines Wohnhauses übergegriffen. Ein Hausbewohner wurde durch das Knistern der Flammen wach und rettete sich ins Freie. Er erlitt einen Schock. Für die Betreuung der weiteren Bewohner des Hauses wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt. Das Obergeschoss des Hauses wurde stark verqualmt, die Flammen griffen jedoch nicht auf den Innenraum des Gebäudes über.

In Gera warfen Unbekannte gezielt einen Böller durch das offene Seitenfenster eines Autos. Der Wagen geriet dadurch in Brand. Die Polizei stellte das Auto sicher. Ebenfalls in Gera hatten Unbekannte zunächst einen sogenannten Feuerkorb in Betrieb genommen. Ein in der Nähe stehendes Auto entzündete sich durch die starke Hitze.

In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ging ein Kastenwagen in Flammen auf. Das Feuer drohte, auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen. Das Auto brannte vollständig aus, es entstand Schaden von etwa 12 000 Euro.

