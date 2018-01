Alle Schlagzeilen

Mehrere Verletzte durch Feuerwerkskörper

Erfurt (dpa/th) - In der Silvesternacht sind in Thüringen mehrere Menschen durch Feuerwerkskörper zum Teil schwer verletzt worden. In Teutleben (Landkreis Sömmerda) wurde ein 36-Jähriger schwer verletzt, als ein Böller in seiner Hand explodierte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte den Feuerwerkskörper, der offenbar nicht gezündet hatte, aufgehoben. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der Zeigefinger der rechten Hand des Mannes zum Teil amputiert werden muss. Zudem erlitt er schwere Verbrennungen.

In Triptis (Saale-Orla-Kreis) wurden nach Angaben der Polizei zwei 14-jährige Kinder durch Feuerwerkskörper verletzt. Ein Mädchen wurde an den Augen schwer verletzt und ein Junge erlitt Brand- und Splitterverletzungen an der Hand und im Gesicht, als aus einer Gruppe heraus ein Sprengkörper auf eine andere Gruppe geworfen wurde. Laut Polizei war zunächst unklar, ob das Mädchen möglicherweise erblindet. Die Kinder wurden in die Kinderklinik nach Jena gebracht. An der Unglücksstelle wurden Reste eines aus dem Ausland stammenden Sprengkörpers sichergestellt.

Eine 29 Jahre alte Frau und ihr 9-jähriger Sohn wurden in Erfurt leicht verletzt, als Jugendliche aus einer Wohnung heraus Feuerwerk auf die Straße warfen. Bei der Überprüfung der Wohnung wurden die Personalien von 18 mutmaßlichen Tatbeteiligten festgestellt. Gegen sie wird nun wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt.

Ebenfalls leicht verletzt wurde in Saalfeld ein Mann, der von einer Silvesterrakete am Kopf getroffen wurde. Ein Tatverdächtiger wurde den Angaben zufolge ermittelt, der sich nun wegen schwerer Körperverletzung verantworten soll.

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH