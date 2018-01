Alle Schlagzeilen

Rechnungshof für höhere Rücklage dank Rekordüberschuss

Rudolstadt (dpa/th) - Nach einer Prognose des Rechnungshofs kann Thüringen mit einem Rekordüberschuss in der Landeskasse ins neue Jahr starten. Das Plus aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben könnte sich auf etwa 750 Millionen Euro belaufen, sagte Rechnungshofpräsident Sebastian Dette der Deutschen Presse-Agentur. Dette plädierte dafür, einen großen Teil des Überschusses für die Schuldentilgung sowie als Rücklage für wirtschaftlich schlechtere Jahre zu nutzen. «Es sollte nicht mit dem Füllhorn Geld für immer neue Vorhaben verteilt werden», so Dette.

Er reagierte damit auf eine Reihe von Änderungsanträgen der rot-rot-grünen Regierungskoalition zum Haushaltsentwurf der Regierung für 2018 und 2019. Er soll Ende Januar vom Landtag abschließend beraten und beschlossen werden.

Thüringens Rechnungshofpräsident Sebastian Dette. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH