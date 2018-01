Alle Schlagzeilen

Wartburg: 459 000 Gäste zum Reformations-Jubiläum

Eisenach (dpa/th) - Das Reformations-Jubiläum hat der Wartburg in Eisenach einen Besucherrekord beschert. Bis kurz vor Schließung der Tore seien rund 459 000 Besucher gezählt worden, sagte der Pressesprecher der Wartburgstiftung, Andreas Volkert, am Sonntag. Üblich seien um Durchschnitt jährlich etwa 350 000 Gäste. «Das Luther-Jahr hat also für ein deutliches Plus gesorgt», sagte Volkert. Insbesondere bei Besuchern aus dem Ausland sei ein enormer Zuwachs zu verzeichnen gewesen: Kämen sonst rund 16 Prozent der Gäste aus dem Ausland, so seien es in diesem Jahr 25 Prozent gewesen, darunter sehr viele US-Amerikaner und Südkoreaner.

«2017 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr», sagte Volkert. Einen ähnlich rasanten Besucherzuwachs habe es im Jahr 2000 gegeben, nachdem die Wartburg 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden war. Auch im Jahr 2007 zur Ausstellung «Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige» anlässlich des 800. Geburtstags Elisabeths wurde eine deutliche Steigerung der Besucherzahl registriert.

Martin Luther lebte unter dem Decknamen Junker Jörg vom 4. Mai 1521 bis zum 1. März 1522 auf der Wartburg, nachdem er wegen seiner reformatorischen Bestrebungen für vogelfrei erklärt worden war. Dort übersetzte er das Neue Testament ins Deutsche.

Touristen besichtigen die Wartburg in Eisenach (Thüringen). Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH