Schüsse aus Schreckschuss- und Luftdruckwaffen

Jena/Arnstadt (dpa/th) - Zwei 20 und 38 Jahre alte Männer haben in Arnstadt und Jena um sich geschossen und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Zeuge hatte am Samstag in Jena gesehen, wie ein Mann mit einer Pistole aus dem Fenster einer Wohnung schoss und die Polizei alarmiert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Anhand der Beschreibung konnten die Wohnung ausfindig gemacht werden, in der die Polizisten bei einem 38-Jährigen eine Schreckschusswaffe fanden, für die er keine Genehmigung besaß.

In Arnstadt beobachtete ebenfalls am Samstag ein Passant, wie ein junger Mann aus seiner Wohnung heraus mit einem Luftgewehr auf die Straße schoss. Die Polizei nahm vor Ort einen 20-Jährigen in Gewahrsam, der in Anwesenheit der Beamten noch versuchte, sich selbst zu verletzen. Bei ihm wurde neben dem Luftgewehr noch eine Soft-Air-Waffe entdeckt. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert.

Quelle: dpa-infocom GmbH