BUND: Hainich ist Erfolgsgeschichte des Naturschutzes

Erfurt (dpa/th) - Als Erfolgsgeschichte des Naturschutzes sieht der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die 20-jährige Geschichte des Nationalparks Hainich. Die größte zusammenhängende Laubwaldfläche Deutschlands sei eine Schatzkammer der heimischen Artenvielfalt, erklärte BUND-Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel am Samstag in Erfurt. Der Weg für den ersten Nationalpark in Thüringen war Ende 1997 durch ein Gesetz freigemacht worden.

Seit 2011 haben die urwaldartigen, großen Rotbuchenwälder außerdem den Status als Unesco-Weltnaturerbe. Der BUND und andere Organisationen hatten sich für den Nationalpark eingesetzt.

Für die SPD-Umweltpolitikerin Dagmar Becker zeigt der Nationalpark, dass Naturschutz, Umweltbildung und eine passende touristische Infrastruktur zur Entwicklung einer Region beitragen können. Besuchermagneten sind ein Baumkronenpfad und einen Wildkatzendorf.

Nach Angaben des Umweltministeriums hatte der Nationalpark Hainich seit seiner Gründung vor 20 Jahren etwa fünf Millionen Besucher. Die Hälfte davon besichtigte vom 2005 eröffneten Baumkronenpfad aus die Vielfalt des naturbelassenen Laubwaldes. Der Nationalpark war aus zwei militärischen Übungsplätzen entstanden.

Besucher sind im Nationalpark Hainich unterwegs. Foto: Martin Schutt/Archiv

