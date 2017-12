Alle Schlagzeilen

Nach Bausewein-Rückzug: SPD-Vorstand tagt am Dienstag

Erfurt (dpa/th) - Nach der Entscheidung zum Rückzug von SPD-Landeschef Andreas Bausewein trifft sich der geschäftsführende Vorstand der Thüringer Sozialdemokraten am kommenden Dienstag in Erfurt. «Wir werden für einen geordneten Übergang sorgen», sagte SPD-Vize und Finanzministerin Heike Taubert am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Bei dem kurzfristig einberufenen Treffen gehe es unter anderem darum, wer die Partei in einer Übergangszeit führe und wann ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden könne. Taubert kann sich wie Bausewein vorstellen, dass die turnusmäßig im Spätherbst 2018 vorgesehenen Vorstandswahlen in der SPD vorgezogen werden.

Bausewein hatte am Freitag angekündigt, dass er das Amt als SPD-Chef in der ersten Januarwoche niederlegt, um sich ganz auf seine Arbeit als Oberbürgermeister der Stadt Erfurt zu konzentrieren. Bausewein will das Oberbürgermeisteramt im April bei den Kommunalwahlen verteidigen. Der 44-Jährige ist bereits seit fast zwölf Jahren Stadtoberhaupt von Erfurt.

Andreas Bausewein. Foto: arifoto UG

Quelle: dpa-infocom GmbH