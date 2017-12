Alle Schlagzeilen

Bericht: 38 Angriffe auf Wahlkreisbüros

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Angriffe auf Büros von Thüringer Landtagsabgeordneten bleibt hoch. Wie der MDR am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Landeskriminalamts berichtete, wurden in diesem Jahr bis Ende September 38 Fälle registriert. In den meisten Fällen habe es sich um Sachbeschädigung gehandelt. Das LKA war am Freitag für eine Bestätigung nicht erreichbar.

Am häufigsten traf es dem Bericht zufolge Büros der Linken und der AfD. Unter anderem hatte in diesem Jahr ein Angriff auf die Landtagsvizepräsidentin Margit Jung (Linke) in ihrem Wahlkreisbüro in Gera für Aufsehen gesorgt.

Im gesamten Jahr 2016 gab es nach älteren Zahlen des Innenministeriums 43 Angriffe auf die Büros von Abgeordneten im Freistaat. Büros von Parlamentariern aller fünf im Landtag vertretenen Fraktionen waren vor allem von Sachbeschädigungen, aber auch von Bedrohungen betroffen.

