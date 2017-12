Alle Schlagzeilen

Auslandsmessen: 2018 Gemeinschaftstände für Unternehmen

Erfurt (dpa/th) - Auch 2018 können Thüringer Unternehmen zu reduzierten Preisen an Auslandsmessen teilnehmen. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Freistaat, in Sachsen-Anhalt und Sachsen organisieren wieder Gemeinschaftsstände, wie die IHK Erfurt am Freitag mitteilte.

Die Kammern unterstützen die Firmen dabei nicht nur finanziell, sondern bereiten auch die Auftritte vor. «Die Firmen erhalten ein Komplettangebot, vom Standbau über die Möblierung und technische Ausrüstung bis hin zu Dolmetscherdiensten», hieß es.

Für das kommende Jahr sind gemeinsame Auftritte auf sieben Messen in vier Ländern geplant, darunter eine Maschinenbau-Messe in Tschechien sowie zwei Mehr-Branchen-Messen auf Kuba und in Indonesien. «Eine Auslandsmesse ist ein wertvoller Türöffner zur Erschließung neuer Absatzregionen», sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Erfurt, Gerald Grusser. In diesem Jahr hatten die IHKs nach Erfurter Angaben Stände auf 14 Messen in neun Ländern organisiert. Daran nahmen 62 Unternehmen teil.

Quelle: dpa-infocom GmbH