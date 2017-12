Alle Schlagzeilen

Maskierter überfällt Geschäft in Weida

Weida (dpa/th) - Ein Maskierter hat in Weida (Greiz) ein Geschäft ausgeraubt. Er habe am Donnerstagabend den Laden betreten, die Verkäuferin mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 57-Jährige gab das Geld aus der Kasse heraus und musste den Mann danach zum Hinterausgang begleiten, von wo aus er samt Beute unerkannt entkam. Der Räuber trug laut Polizei eine blaue Arbeitshose, eine grüne Jacke, ein Tuch vor dem Gesicht und soll einen osteuropäischen Dialekt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH