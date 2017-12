Alle Schlagzeilen

Mehrere Tausend Liter Diesel-Kraftstoff gestohlen

Großschwabhausen (dpa/th) - Unbekannte haben eine große Menge Diesel-Kraftstoff einer Erzeugergenossenschaft im Landkreis Weimar gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen die Täter am Donnerstag erst ein Tor der EZG in Großschwabhausen auf, brachen dann einen Tankstutzen der betriebseigenen Tankstelle auf und zapften den Kraftstoff schließlich ab. Anschließend machten sie sich mit einer Beute von 6000 bis 8000 Litern Diesel davon.

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH