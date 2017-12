Alle Schlagzeilen

Hausbesitzer mussten tiefer in die Tasche greifen

Erfurt (dpa/th) - Hausbesitzer haben in diesem Jahr spürbar mehr für Arbeiten an Wohngebäuden ausgeben müssen. Nach Daten des Statistischen Landesamtes vom Donnerstag verteuerten sich Rohbauarbeiten zwischen November 2016 und November 2017 um 4,7 Prozent. Bei Ausbauarbeiten legten die Preise im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent zu, wobei hier vor allem Estricharbeiten an Fußböden sowie Malern und Tapezieren die Preistreiber waren. Auch für Instandhaltung von Wohnhäusern und Schönheitsreparaturen mussten Hauseigentümer tiefer in die Tasche greifen. Teurer wurde auch der Neubau von Büro- und Betriebsgebäuden, hier stiegen die Preise um 3,5 beziehungsweise 4 Prozent.

Quelle: dpa-infocom GmbH