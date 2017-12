Alle Schlagzeilen

Auf Thüringens Weiden blöken mehr Schafe

Erfurt (dpa/th) - Der Bestand an Schafen ist in Thüringen auf 122 500 gestiegen. Das seien in den Betrieben, die mindestens 20 Tiere halten, 2800 Schafe oder zwei Prozent mehr als zum Zeitpunkt der Erhebung im vergangenen Jahr, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Der zum 3. November registrierte Zuwachs gehe auf die gewachsene Zahl von Mutterschafen und Jungtieren zurück.

Es wurden 96 500 Mutterschafe gezählt, 2200 mehr als im Vorjahr. Bei den Lämmern und Jungschafen unter einem Jahr legte der Bestand um 800 von 23 600 auf 24 400 zu. Diese Entwicklung ist den Statistikern zufolge ausschließlich in Betrieben mit einer Herdengröße von 500 bis unter 1000 Tieren zu verzeichnen. Hier kletterte die Zahl der Schafe innerhalb eines Jahres von 38 500 auf 46 300. In den anderen Größenklassen wurden jeweils weniger Tiere festgestellt.

Ein Schaf schaut aus einer Herde. Foto: Martin Schutt/Archiv

Quelle: dpa-infocom GmbH