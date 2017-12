Alle Schlagzeilen

Sack mit Weihnachtsgeschenken an Heiligabend gestohlen

Gera (dpa/th) - Einen Sack voller Weihnachtsgeschenke hat ein Unbekannter an Heiligabend in Gera gestohlen. Der Dieb habe den Sack gegriffen, der vor der Wohnungstür einer Familie in einem Mehrfamilienhaus stand, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unter anderem hätten sich darin die Geschenke für ein zweijähriges Kind befunden. «Es bleibt nur zu hoffen, dass der Weihnachtsmann noch einmal zurückgekehrt, um dem traurigen Kind noch ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen», schrieb die Polizei.

Quelle: dpa-infocom GmbH