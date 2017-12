Alle Schlagzeilen

Land startet Qualitätsoffensive für Tourismus in Thüringen

Erfurt/Nordhausen (dpa/th) - Die Landesregierung will Nordthüringen zu einer touristischen Qualitätsregion entwickeln. Dafür sollen von Januar an zunächst mindestens 50 Hotels, Pensionen, Touristinformationen und Freizeiteinrichtungen nach bundesweiten, zertifizierten Qualitätsstandards arbeiten, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Kern ist die Region Südharz-Kyffhäuser, die unter anderem mit Kyffhäuserdenkmal, Panorama-Museum Bad Frankenhausen und Barbarossahöhle jährlich Tausende Tagesgäste anzieht.

Nordthüringen, zu dem auch das Eichsfeld gehört, steht bislang im Schatten der wichtigen Thüringer Tourismusregionen wie der Städtekette Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar und Jena entlang der Autobahn 4 und dem Thüringer Wald. Von dem Zuwachs bei Gästeankünften und Übernachtungen in diesem Jahr profitierte Nordthüringen nur teilweise. Während die Zahl der Übernachtungen in der Kyffhäuser-Region laut Statistischem Landesamt von Januar bis Ende Oktober um gut 10 000 und im Eichsfeld um rund 6800 zulegte, musste der Südharz einen Rückgang von 18 000 Gästeübernachtungen hinnehmen.

Das Kyffhäuser-Denkmal in Steinthaleben. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv

